التكبالي يعلق على لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بمعمر الضاوي

العنوان – بنغازي

علق عضو مجلس النواب علي التكبالي، على لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس، ليزلي أوردمان، بآمر الكتيبة (55) معمر الضاوي.

وقال التكبالي – في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط – :”إن هدف لقاءات المسؤولين الأمريكيين بتلك الشخصيات، والتي تعددت بين ما هو معلن وسري خلال الفترة الأخيرة يتمثل في تحذيرهم من مغبة القيام بأي محاولة لعرقلة ما قد تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية”.

وأضاف عضو النواب :”واشنطن عازمة على إيجاد حكومة موحدة، تحظى ظاهرياً برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً”.

وتابع التكبالي :”ومقابل ذلك تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفي مقدمتهم بالطبع عناصر شركة (فاغنر) الروسية”، بحسب تصريحه.

وكان لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس، ليزلي أوردمان، مع آمر الكتيبة (55) معمر الضاوي، الذي يعد أحد قادة التشكيلات المسلحة البارزة بالمنطقة الغربية، والمتورط في قضايا عدة أبرزها تهريب البشر قد أثار استغراب وسخرية الليببيين.