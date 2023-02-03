«الرئاسي»: اتحاد «عمال النفط» أشاد بمجهودات المنفي

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، أثنى الحاضرون، على مجهودات المنفي في قيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج.

وأشاد الرئيس، بالجهود المبذولة والعطاء الذي يتميز به العاملين بقطاع النفط والغاز، وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للشعب الليبي، مؤكداً دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.

وفي ختام اللقاء، منح الاتحاد درع العطاء للمنفي، عرفاناً منهم بجهوده وعطائه اللامحدود تجاه قطاع النفط والغاز.