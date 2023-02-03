موظفي الليبية للخدمات الأرضية بمطار سبها يعلقون العمل احتجاجًا على تأخر مرتباتهم

العنوان – سبها

أعلن موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار سبها الدولي تعليق العمل بسبب عدم تقاضي العاملون لمرتباتهم لأكثر من أربعة وعشرون شهراً.

وأكد موظفي الشركة في بيان لهم بمقر الشركة بمطار سبها الدولي، أنه تم الاتفاق على عدم تقديم الخدمات لشركات الطيران.

وأشار موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية أن تعليق العمل سيتم بداية من يوم الأحد المقبل 05 فبراير الجاري.

وأوضح المواظفين أن تاخير المرتبات طيلة هذه المدة ترتب عليه ظلم قاهر للموظفين وأسرهم، مؤكدين تضانهم مع باقي المحطات التابعة للشركة بمطارات ليبيا.

وحمل موظفي الشركة الحكومة ما يترتب على تعليق العمل من إجراء، موضحين أنه يستثنى من ذلك الشركة العالمية للطيران، وشركة الأجنحة الليبية للطيران وطيران النفط.