110 مليار دينار ستحتاجها الحكومة المنتهية في ميزانية عام 2023

الوطن| رصد

أفاد موقع “العربي الجديد” بأن ميزانية الحكومة المنتهية برئاسة الدبيبة لعام 2023 ستكون 110 مليار دينار، 24 ملياراً منها سيتم تخصيصها للتنمية.

الموقع الممول من دولة قطر أوضح أن الإنفاق سيتوزع على أربعة أبواب، وهي المرتبات بواقع 57.5 مليار دينار، والنفقات التشغيلية بـ9 مليارات دينار، والدعم بـ20 مليار دينار، بالإضافة للتنمية بـ24 مليار دينار.

ومن المتوقع بحسب الموقع أن تصل الإيرادات النفطية خلال العام الحالي من 25 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، بينما سيتراوح متوسط الإنتاج اليومي بين 1.3 مليون برميل و1.5 مليون برميل، بسعر 80 إلى 90 دولاراً للبرميل.

هذا وتشكل الإيرادات النفطية 95% من إجمالي الإيرادات، بينما تأتي بقية الإيرادات من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي وإيرادات أخرى.