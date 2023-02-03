التويجر: أصول ليبيا في الداخل مهددة بالسرقة وفي الخارج مهددة بالمصادرة

قال عيسى التويجر، وزير التخطيط الليبي السابق، إن أصول ليبيا في الداخل مهددة بالسرقة، وفي الخارج مهددة بالمصادرة.

وأضاف التويجر، في تصريحات صحفية، أن ليبيا تعاني من الفوضى والتكالب على أموال الدولة وأصولها، وضعف الحكومة واعتمادها على المحاصصة.

ولفت إلى أن الأصول مملوكة للدولة ولا حاجة لاسترجاعها، لكن المطلوب أن تأتي حكومة شرعية تمثل كل الليبيين وقادرة على إدارة الاستثمارات بطريقة صحيحة.

وتابع:” هناك غياب كامل للشفافية في إدارة الاستثمار وكذلك قصور واضح في هذه الإدارات، لذا فإن الفساد سيكون حتمًا موجودًا فيها كما هو الحال في أغلب مؤسسات الدولة”.