باتيلي يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في 27 فبراير

أعلن موقع سيكيوريتي كانسل، عن إحاطة جديدة سيقدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى مجلس الأمن في 27 من فبراير الجاري.

وقال الموقع المتخصص في نشر تقارير مجلس الأمن، إن المجلس يولي اهتماما للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد الموقع، أن مجلس الأمن ما زال في طور البحث عن آلية لإيجاد اتفاق سياسي في ليبيا حول الإطار الدستوري والذي من شأنه أن يمهد الطريق نحو الانتخابات

وحث باتيلي، في وقت سابق، أعضاء مجلس الأمن على دعم جهوده الرامية إلى إعادة القادة السياسيين إلى طاولة المفاوضات لمنع تدهور الأوضاع في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون عبر إجراء الانتخابات وإتاحة الفرصة لليبيين للتصويت، موضحا أنه طالب مجلسي الدولة والنواب بالتخلي عن المصالح الشخصية والعمل على إجراء الانتخابات.