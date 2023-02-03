ليبيا.. “المقريف” يشارك في اجتماع وزراء التعليم لمجموعة الـ 77 والصين

شارك وزِير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية، موسى المقريف، اليوم الخميس، افتراضياً في اجتماع وزراء التّعليم لمجموعة الـ 77 والصين، المقام في كوبا، على هامش المؤتمر الدولي حول أصول التربية والتعليم 2023، في دورته الثامن عشر.

وأقيم الاجتماع تحت عنوان: “العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل جودة التعليم – التحديات التعليمية لبلدان الجنوب في سياق ما بعد الجائحة”.

وَناقشَ الاِجتماع قضايا مرتبطة بالآثار التي تركتها جائِحة كورونا على نُظم التّعليم في العالم والاِستجابة للتّحديات التي خلّفتها وتدخلات وزارات التّعليم في هذا السياق.

كما ناقشَ الاِجتماع الاستراتيجيات المُشتركة للحشد مِنْ أجلِ تحقيق الهدف الرابع من أهداف التّنمية المُستدامة؛ للتّعافي من آثار الجائِحة، والتّوجه نحو تحويل التّعليم مِنْ خلال العُلوم والتّكنولوجيا والاِبتكار.

وأكد موسى المقريف، فِي كلمته له إيلاء دولة ليبيا أهمِّية قصوى للتّعليم بكل مُستوياته، تماشياً مَع التّشريعات والقوانِين الوطنية النافذة، بالتّعاون والتّنسيق مَع كافّة الأجهزة والكيانات الوطنية المُنطوية تَحْتَ سُلطة حكومة الوحدة الوطنية، والمَجالس التّشريعية والاِستشارية.

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وأضاف أن أولى خُطوات الإصلاح وتصحيح مسار الدولة، والوصول لِكل ما ننشده مِنْ أهداف وغايات يمر عَبر قناة هامّة هي “التّربية والتّعليم”، موضحاً أنَّ ذلك ظاهراً وجلياً فِي كل الخُطوات التي اِتَّخذتها وِزارَة التّربية والتّعليم، والمبادرات التي تتبنّاها في مشروعِها لإصلاح قطاع التّربية والتّعليم؛ إيماناً مِنْ كل الضمائر الحيّة في الوطن بأنَّ تصحِيح مسار المَنظومة التّربوية في البلاد هِي صمّام الأمان والمخرج الوحِيد لاِنتشال البلاد مِنْ بؤرة الصِّراع والاِنقسام.

وتناوَل في خِتام كلمته محاور العمل التي سَتسعى ليبيا لِلعمل عَليها في الفترة المُقبلة، والمُتضمِّنة تطوير قدرات المُعلِّمين المهنية بما يتماشى مَع مُعلِّم القرن الواحد والعشرين، فضلاً عَن الاِستفادة القصوى مِنْ التّكنولوجيا الرّقمية في التّعليم الحضوري وعن بُعد، و توفير الاِشتراطات الصّحية بما في ذلك توفير اللقاحات وتقدِيمها مجاناً لِجميع العامِلين في النِّظام التَّعليمي، بالإضافة إلى تعديل اللوائِح والتّشريعات ذات الصلة بالتعليم، بهدف تحسِينِ عَديد مِنْ الأدوات وآليات العمل، وإجراء مُراجعة شاملة للمناهج والمُقرّرات الدِّراسية لِمراحل التّعليم ما قبل الجامعي، بِغيّة تحدِيثها.