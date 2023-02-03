بلدية المشاشية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محلات تجارية

الوطن| رصد

ضبطت الكوادر العاملة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مكتب يفرن، مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل بعض المحال التجارية المحلات.

وقالت بلدية المشاشية في بيان لها اليوم الخميس، استمراراً لجوالاتنا التفتيشية التي تهدف لصحة وسلامة المواطن قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب يفرن بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بزيارة ميدانية استهدفت محلات بيع الأغذية ومواد التنظيف بالمدينة ومن خلال الجولة تم ضبط ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ووجهت البلدية إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة المخالفة، واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي ومصادرة المواد منتهية الصلاحية.