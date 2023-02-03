المسماري: قيادة الجيش لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري أن قيادة الجيش لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، مشيرًا إلى أنها رفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها ووحدة التراب الليبي.

وأضاف المسماري في تصريحات صحفية: “بينما ساومت كثير من القوى السياسية في الساحة الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن عن طريق توقيع اتفاقيات، فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون؛ من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان“.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن المؤامرة التي تواجه البلاد تحاك خيوطها خارجها، وذلك بسبب أطماع أطراف دولية تسعى إلى الهيمنة على ثروات البلاد، تحت أسماء مختلفة كالاتفاقيات التي توقع مع دول كبرى.

وحذّر المسماري من التلاعب بالنسيج الاجتماعي للبلاد ومحاولة تفكيك الترابط بين القبائل الليبية وزعزعة استقرار البلاد وأمنها.