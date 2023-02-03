عقد أول اجتماع للجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية التابعه لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية

الوطن| متابعات

عقدت لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية بالحكومة الليبية الخميس أول اجتماع لها بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة بنغازي.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة بنود القرار رقم 1 لسنة 2023 القاضي بتشكيلها، مشددين على أن الأولوية في العمل هي مناقشة حدثيات الاختيار العام لهوية الاقتصاد الليبي المأمولة، وذلك بجمع كل التشريعات التي تحاكي واقع السياسات العامة الاقتصادية التجارية والمالية والنقدية في الماضي والحاضر، ومن ثم الشروع في عرض مسودة المقترحات المعدلة على الخبراء المختصين في المسارات السياسات الاقتصادية المحددة التي تتطلب التطوير، وصولاً إلى مرحلة عرض اقتراح الإصلاحات التشريعية المطلوبة حسب التخصص عبر فرز التشريعات السياسات الاقتصادية من حيث الميزات والمساوئ.