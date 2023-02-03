طقس ماطر على أغلب مناطق ليبيا في انتظار تقلبات جوية الأحد على المناطق الشرقية

أخبار ليبيا 24

لازالت الأجواء مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق شمال ليبيا، إذ ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الشمال تتخللها سقوط أمطار.

وتوقع المركز، أن تكون الأمطار خفيفة خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي حتى درنة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض.

مناطق شمال غرب ليبيا

وذكر المركز، أن الرياح الجنوبية الشرقية تنشط هذا اليوم على مناطق الجنوب الغربي. وذلك قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق. وأشار إلى أن تأثير نشاط الرياح يصل مساء اليوم إلى مناطق الشمال الغربي.

وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيًا على أغلب المناطق، حيت تتراوح ما بين 12 و19 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.