بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 03 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 03 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكاتر للسحب على مناطق شمال ليبيامع فرصة سقوط امطار على مناطق الشمال الشرقى , مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية مثيرة للاثربة على مناطق جنوب غرب ليبيا هذا اليوم .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، و ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على المناطق الممتدة من( مصراته حتي سرت وضواحيها).

الرياح: شرقية إلى جنوبيه شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الغبار احيانا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة , وتكون شمالية غربية نشطة السرعة مساء يوم الغد علي أغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الأحد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطه السرعة على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأثرية والرمال , .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.