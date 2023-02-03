حبرارة: التحضيرات لعملية سياسية جديدة في جنيف مجرد «أوهام وتضليل»

وصف مصدق حبرارة، المرشح الرئاسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن التحضيرات لعملية سياسية جديدة في جنيف بـ”أوهام وتضليل”.

وقال حبرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بالمُنـاسبة، كُـل ما يتم تداوله ونشره من رسائل وقوائم و دعوات وأخبــار حول التحضيرات لعمليــة سياسيـة جديــدة بالتنسيق مع مركز الحوار الإنسـاني HD فى جنيف عبــارة عن تضليــل وأوهام، ولا صحــة لهــا على الإطــلاق”.

وكان حبرارة، قد هاجم في وقت سابق، المتواجدين في المشهد السياسي، معتبر إياهم” منبوذين شعبياً”:“أعتقد الأمر واضح للجميع: الشعـب رافضكم كلكم قولاً واحداً، ومن اليوم لا يحق لأى سياسي أو برلماني أو عسكري أن يتكلم باسم الشعب، ولا شرعية لأحد، أرحلوا يا وجوه الفقر، ونعم للانتخابات” وفق تعبيره.