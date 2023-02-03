حكومة دبيبة تعلن عن قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

أصدرت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بيانا، أعلنت في عن قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدد من البلديات.

ووفقا للبيان، فقد شملت حتى الآن بلديات: “الزنتان، والبيضاء، وإجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرته بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، للحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.

وأكد الدبيبة عزم الحكومة على إعداد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة بمختلف مناطق ليبيا، لافتا إلى معايير التصنيف التي جرى اتباعها حيال المستفيدين من المبادرة كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد.