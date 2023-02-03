مجرم مطلوب يهاجم الشرطة في طرابلس بساطور قبل القبض عليه

أخبار ليبيا 24

هاجم مجرم خطير، يحمل ساطورًا، عناصر البحث الجنائي في طرابلس، لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه دون أن يتعرض أي أحد منهم للإصابة، حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وأعلنت، مديرية أمن طرابلس، أن أعضاء مكتب البحث الجنائي، في إطار العمل وفق الخطة الأمنية لضبط المجرمين وذوي السوابق والمطلوبين، تمكنوا من ضبط مجرم يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه، حيث تم تشكيل فريق عمل ووضع كمين محكم لضبطه.

وقالت المديرية في بيان، إن المجرم قاوم عناصر البحث الجنائي وحاول الاعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض (ساطور). وأضافت أنه تم التعامل معه بكل مهنية والسيطرة على الموقف وضبطه كونه مطلوب في عدة وقائع.

سجل الجرائم

وقالت مديرية أمن طرابلس إن الوقائع المتهم بارتكابها هي كالتالي:

-السرقة بالإكراه التي حصلت بتاريخ 30|1|2023 التي حصلت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

– السرقة بالإكراه التي حصلت بتاريخ 30|1|2023 بدائرة مركز شرطة غوط الشعال .

-الخطف وحجز الحرية والتي حصلت بتاريخ 3|5|2022 بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

-السرقة بالإكراه والتي حصلت بتاريخ 18|3|2022 بدائرة مركز شرطة غوط الشعال.

-الإيذاء الجسيم والشروع في القتل والتي حصلت بتاريخ 18|12|2022 بدائرة مركز شرطة يفرن.

-التهديد بواسطة سلاح ناري وإطلاق النار والتي حصلت بتاريخ 12|11|2022 بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

– مقاومة موظف عمومي وحيازة المخدرات بتاريخ 1|2|2023.

وأضافت، أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت حباله وأحيل إلى المركز المختص.