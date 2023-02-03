وزير إيطالي: لا يمكن لبلادنا أن تكون محطة وصول لتدفقات الهجرة

رفض وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني، أن تكون بلاده محطة وصول للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، وفقا لما أوردته وكالة آكي الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالي، إنه “لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال إفريقيا، على غرار ما كررنا قوله مراراً لشركائنا الأوروبيين، وهي قضية يجب أن تشمل أوروبا بأسرها”.

وذكّر وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني في تصريحات متلفزة الأربعاء، بأنه “لا يجب استغلال إفريقيا، بل أنها على العكس من ذلك، تحتاج للمساعدة”، وفي هذا السياق “تأتي خطة ماتّي التي تحدثت عنها رئيسة الوزراء، لأجلها مع الجزائر وليبيا”.

ولفت الوزير تشيرياني، المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا)، إلى إن الدراما الحقيقية تتمثل بانطلاق الأشخاص الذين يغادرون من على سواحل أفريقيا ثم يموتون في عرض البحر.