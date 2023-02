الرقابة على الأغذية والأدوية: المادة السوداء الموجودة على البصل تتسبب بالفشل الكلوي

ليبيا – فند رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية أبو بكر مروان الشائعات المتداولة بشأن وجود بصل مستورد مصاب بالفطر الأسود، مشيرًا إلى المادة السوداء الموجودة على البصل تعرف بـ “البودرة السوداء” ولاعلاقة لها بالفطر الأسود قد تصيب بالفشل الكلوي وليس السرطان.

مروان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن المادة السوداء التي توجد على البصل تعرف بـ”البودرة السوداء” وعبارة عن جراثيم لفطر الأسبرجيللس (Aspergillus niger)، وليس لها علاقة بالفطر الأسود القاتل، مبينًا أن الأسبرجيللس فطر نباتي ينتشر على بعض أنواع الفواكه والخضروات بسبب التغيرات في درجات الحرارة وسوء التخزين والنقل، لافتًا إلى أنه لم يُثبت أنّه يفرز مواد تؤدي لمرض السرطان ولكن يمكن عند تراكم أكسلات الفطر في الجسم تسبب فشلًا كلويًا ومشاكل آخرى وهذا هو الخطير.

ونبه إلى أن الموجود في السوق وصل مرحلة متقدمة من الإصابة، مؤكدًا سحبهم كميات من البصل الظاهر عليه الإصابة الشديدة، ناصحًا بالفرز قبل عملية البيع.

مروان طالب المواطنين بالتدقيق جيدًا عند شراء البصل لأن الأمر يتعلق بصحتهم وصحة عائلاتهم.

