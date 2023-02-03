القبض على شخص سرق من أخيه 28 ألف دينار في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن القبض على سارق 28 ألف دينار من أخيه، وصديقه الذي شاركه في الجريمة.

ووفق بيان لمديرية الأمن، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى قسم شرطة الغربي، مفادها تعرض مكتب الصرافة الذي يخصه للسرقة وفقده مبلغ 70 ألف دينار.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن المكتب تم فتحه بمفتاح ولم يتم استعمال العنف ضده، وأفادت التحريات الأمنية بوجود شقيق المجني عليه في ليلة الواقعة بالقرب من المكتب.

وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بسرقته 28 ألف دينار من مكتب أخيه بعد قيامه بنسخ مفاتيحه في وقت سابق للواقعة، كما أدلى باعتراف عن مساعدة زميله له في تحطيم خزينة المكتب وقيام صديق آخر بنقلهما بسيارته عقب السرقة، إضافة إلى شخص رابع تقاسم المبلغ معهم.

وبمواجهة صاحب الشكوى بقيمة المبلغ المعترف بسرقته أفاد أنه بمراجعة دفتر المكتب تبين له أن القيمة الموجودة في تلك الليلة ما بين 28 ألفا و29 ألف دينار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين.