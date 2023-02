ليبيا – دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتفاق تسليم إيطاليا لخمس سفن إلى حكومة تصريف الأعمال بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالقول: إن ذلك خيار “صحيح” لمعالجة مشكلة الهجرة.

تاياني وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، علق على الجدل المثار حول مسألة تسلم السفن، قائلًا: “أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء”.

وتابع تاياني حديثه: “يجب ألا ننظر إلى إفريقيا بعيون المستعمرين، نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض”، مشددًا على الحاجة إلى استراتيجية أوروبية.

وفي نفس السياق، أشار تاياني إلى أن هناك أيضًا طريق البلقان للهجرة غير شرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي.

Shares

The post تاياني عن تسليم بلاده لـ 5 زوارق إلى حكومة الدبيبة: خيار صحيح لمعالجة مشكلة الهجرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية