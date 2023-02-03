الارصاد: تقلـبات جـوية وانخفاض ملحوظ للحرارة مع رياح نشطة يوم الاحد بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 03/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال تتخللها سقوط امطار خفيفة خاصة على المناطق الممتدة من ( شرق بنغازي المرج – الجبل الاخضر – درنة) مع احتمال سقوط امطار متفرقة يوم الغد على بعض مناطق شمال غرب ليبيا .

ووفقا للتقرير تنشط الرياح الجنوبية الشرقية هذا اليوم على مناطق الجنوب الغربي مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال على بعض المناطق ويصل تاثير نشاط الرياح مساء اليوم إلى مناطق الشمال الغربي.

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تبقى منخفضة نسبياً على اغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (12 -19 مْ).

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الاحد بتقلبات جوية جديدة مصحوبة بإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.

والله اعـــــــــــلم.