مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي يطلق خطته التدريبية للعام الحالي

أخبار ليبيا 24

أطلق مركز البحوث والاستشارات في جامعة بنغازي خطته التدريبية لسنة 2023 بحضور غفير من البُحاث والأكاديميين والمدربين. بحسب المركز الإعلامي لجامعة بنغازي.

وعرضت إدارة المركز الخطة، حيث تشمل برامج متنوعة منها برامج تدريبية فنية هندسية، صناعية، وصحة وسلامة مهنية، ونظم معلومات، وبرامج تخص النفط والغاز.

كما تشمل برامج تدريبية إدارية قيادية، إشرافية، محاسبية ومالية، موارد بشرية، مصارف وتسويق، علاقات عامة، وغيرها، إلى جانب ورش عمل تستهدف مختلف الشرائح.

وقال المركز الإعلامي للجامعة، إن جامعة بنغازي تسعى، باعتبارها مركزا لاستقاء الخبرة للمجتمع الليبي، إلى الاستمرار في تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والتقنية والبحثية التي تخدم مؤسسات المجتمع كافة.