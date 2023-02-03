مشيرب: عدم الفرح بـ«ثورة فبراير» خذلان لدماء الشهداء وخيانة للقيم النبيلة

اعتبر عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن الدعوة إلى عدم الفرح والاحتفال بثورة فبراير، هو دعوة لخذلان دماء الشهداء والجرحى والمبتورين والمفقودين والمغيبين قسراً وخذلان أمهاتهم وآبائهم وذويهم وخيانة للقيم النبيلة الصافية التى قامت عليها الثورة، على حد تعبيره.

وأضاف مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” لا نبالى بمن خان وبدل وباع وانقلب وتسلق وتآمر”

وتابع:” كل هؤلاء لا يمثلون حقيقة ثورة فبراير بل هم الورق والثمر الردئ الذى يتساقط عن الشجرة الباسقة لتزداد نضجا ونموا”، على حد تعبيره.