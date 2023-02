حفر الموت.. التعرف على 70% من الجثامين، ومطالبات بتقديم “عينات” أخرى

قال عضو رابطة ضحايا ترهونة “عبدالحكيم بونعامة” إنه جرى التعرف على 70% من الجثامين الموجودة لدى الهيئة عن طريق تحليل الحمض النووي.

بونعامة وفي تصريح خاص للأحرار طالب أهالي المفقودين بتقديم عينات إلى هيئة البحث والتعرف على المفقودين لإجراء عمليات المطابقة للتعرف على هويات الضحايا الذين عثر عليهم ضمن المقابر الجماعية.

ودعا بونعامة الحكومة إلى دعم الهيئة بالمعدات اللازمة لاستكمال عمليات الحفر والبحث، مشيرا إلى تقصيرها في الدعم بـ “حفارات” من أجل البحث عن الأماكن التي يرجح وجود مقابر جماعية فيها، على حد تعبيره.

هذا وارتفع عدد من جرى التعرف على هويتهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 8 مدنيين، حسب مانشرته الرابطة عبر صفحتها بفيسبوك، ليقترب عدد ضحايا المقابر الجماعية الذين جرى التعرف عليهم عبر تحليل الحمض النووي من 200 ضحية، منذ تحرير ترهونة في يونيو 2020.

المصدر: ليبيا الأحرار + رابطة ضحايا ترهونة

