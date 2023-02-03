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ليبيا.. وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل لميناء طرابلس

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن استقبال ميناء طرابلس البحري، لمستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل، الجارية الآن بعدد من المدن.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك”، إن المستلزمات تتمثل في لوحات وقاية، وقد جرى نقلها إلى المخازن الرئيسية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود استكمال مشاريع محطات التحويل لدعم التغذية الكهربائية في كل المناطق.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الثلاثاء الماضي، استئناف وصول شحنات جديدة من المعدات التشغيلية إلى ميناء طرابلس البحري خاصة بأعمال العمرات الجسيمة لمحطات الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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