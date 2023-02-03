الناطق باسم المجلس الأعلى للقبائل: لا بد من تمكين الجيش لإخراج المرتزقة

الوطن| رصد

أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للقبائل الليبية “المبروك بوعميد” عدم التزام الاطراف المتصارعة في ليبيا باتفاق الصخيرات وبنوده، التي تضمنت وحدة ليبيا وسيادتها والالتزام بالإعلان الدستوري وصياغة الدستور والمساواة بين الليبين، إضافة إلى احتكار الدولة للسلاح.

بوعميد وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أشار إلى أنه بالرغم من الاتفاقيات والمؤتمرات إلا أن المرتزقة التي تم إدخالها إلى ليبيا عاثت فيها فساداً، كما صُرِفت مبالغ مالية كبيرة على “الميليشيات”.

وأضاف بوعميد أن مجلسي النواب والدولة متفقان فقط على إضاعة الوقت وتنفيذ الإملاءات الخارجية، لافتاً إلى أنه لا بد من حل بديل لاستقرار البلاد، إذ إن المرحلة تتطلب فرض سيطرة الجيش وتمكينه لإخراج المرتزقة، حسب قوله.