نشر قوائم 25,000 مستفيد من القروض والأراضي السكنية

أخبار ليبيا 24

قالت حكومة الوحدة إنها بدأت في توزيع القروض والأراضي السكنية لعدد 25 ألف مستفيد. وبدأت الحكومة في نشر قوائم المستفيدين من القروض في عدد من البلديات.

جرى ذلك، خلال احتفالية نظمتها وزارة الشباب، في حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة عدد من عمداء البلديات ومديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومدير شركة التهيئة العمرانية.

وذكرت الحكومة، أن الدبيبة سلّم عدد من عمداء البلديات القوائم النهائية لمديري فروع مصرف الادخار للبدء في استكمال الإجراءات.

وقال الدبيبة، أن المرحلة الأولى من المبادرة أنجزت اليوم من خلال الإعلان عن المستفيدين. وأضاف أن العمل بالمنظومة مستمر لاستكمال المرحلة الثانية.

وأكدت الحكومة، أن إجمالي المسجلين في منظومة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة المرحلة الأولى بلغ 1,030 مليون شخص.

وأوضحت في بيان أن المسجلين من 144 بلدية، لافتة إلى أن عدد من تنطبق عليهم شروط المبادرة وصل إلى 506,677 مسجل.

وأشارت إلى أن المرحلة الاولى تشمل منح قروض سكنية لـ 18 ألف شخص، وستوزع أراضي على 7 آلاف شخص.

وأضافت، أن نسبة التوزيع ضمن المرحلة الأولى ستكون 75% للأسر المحتاجة، ونسبة 25% للشباب.