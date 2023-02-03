انطلاق أعمال صيانة جديدة في عدد من أحياء بنغازي بينها “عمارات السيرتي”

أخبار ليبيا 24

تواصل الفرق الهندسية المكلفة من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في حصر الأعمال الميدانية لصيانة عمارات حي علي بن أبي طالب “السرتي” في بنغازي.

وقالت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أن الصيانة تشمل معالجة مشاكل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء وصيانة العمارات بعدد “385” عمارة.

وأكدت اللجنة، أن الفرق الهندسية باشرت بالفعل في حصر عدد من الأحياء التي تحتاج للخدمات الأساسية في بنغازي. وأضافت أنه سيتم الإعلان عن البدء رسميًا في أعمال الصيانة الشاملة خلال الأيام القليلة القادمة.

عمارات الكيش والمساكن

كما شرعت اللجنة، في صيانة شاملة للعمارات السكنية بمنطقة الكيش. وقالت اللجنة إن الصيانة تتضمن إزالة العوائق والمخلفات استعدادا لما ستشهده المنطقة من مسطحات خضراء.

وأوضحت أن الصيانة تمتد من مفترق الكيش إلى مفترق الوكالات لتصل لمفترق شركة الخليج العربي للنفط.

وذكرت اللجنة أنها انتهت من تجهيز النموذج الكامل لمشروع تطوير وصيانة العمارات السكنية بمنطقة المساكن، الذي احتوى الشكل النهائي للحدائق وبلدورات الطرق، وعمليات الطلاء التي ستستهدف العمارات السكنية.