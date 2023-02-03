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الحصادي: حقوق الناس في المسكن ليست للمتاجرة بل هي واجبة على أي حكومة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن استغلال معاناة الناس واحتياجهم، صورة من صورالاتجار و الابتزاز.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن محاولات استغلال معاناة واحتياجات الناس الأساسية، والتى هى من أبسط حقوقهم الحياتية كـ”الأكل، الشرب، المسكن، العلاج، الزواج، الأمن، التعليم، ” لتعد صورة من صور الاتجار والابتزاز”.
وأكد أن حقوق الناس ليست للمتاجرة ولا للمزايدة ولا للتوظيف ولا للبهرجة، بل هى حقوق واجبة على أي حكومة دون منّ أو أذى.
وتابع:” المزايدة عادتهم، والتأزيم ديدنهم اعيدوهم إلى الكرسي؛ ستروا مواقفا اخرى لهم، وستختفي شعاراتهم الإتجارية”.

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صحيفة الساعة 24

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