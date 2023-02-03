الدبيبة: حكومة الوحدة نجحت في إعادة عمل التسجيل العقاري ومصرف الادخار بعد سنوات من التخبط

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قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة نجحت في إعادة عمل التسجيل العقاري ومصرف الادخار بعد سنوات من التخبط.

جاء ذلك خلال حفل إعلان قوائم المستفيدين من القروض والأراضي السكنية. وقال الدبيبة إن الأراضي السكنية التي سيتم تخصيصها ستكون موزعة على مختلف المدن.

وبدأت حكومة الوحدة في نشر قوائم المستفيدين القروض والأراضي السكنية لعدد 25 ألف مستفيد.

وأكد الدبيبة، أن العمل بالمنظومة مستمر لاستكمال المرحلة الثانية.

وأوضحت حكومة الوحدة، أن نسبة التوزيع ضمن المرحلة الأولى ستكون 75% للأسر المحتاجة، ونسبة 25% للشباب.