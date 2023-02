الغرياني عن حفل “17 فبراير”: أجرة الغناء حرام.. وعلى الحكومة عدم الاقدام على شيء فيه معصية ومخالفة للدين

ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على موقف ما وصفه بـ”تيار فبراير” من الدعوة التي توجهها منظمة الحوار الإنساني وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع الدولي هذه الأيام للمشاركة في الحوار السياسي.

الغرياني قال خلال مداخلة عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن المشاركة في هذه الحوارات من حيث المبدأ لا قيمة لها، وهي فاشلة وخداع من نفس الخداع السابق.

وتابع: “وأحذر أي شخص سيذهب للمشاركة من مناقشة مرحلة إنتقالية أخرى معهم؛ لأننا سئمنا منها والمراحل الانتقالية معناها تمديد لحكم الأمم المتحدة وأخذ أموالنا والميزانيات والتحكم بقراراتنا ومصيرنا والاستهزاء بنا من خلال الحكومات الانتقالية”.

واعتبر أن مثل هذه الحوارات غير صادقة وهدفها تمديد الأزمات في ليبيا، مشيرًا إلى أنه في حال عدم استجابتها لمطالب المشاركين، خاصة إجراء الانتخابات، يجب إفشال هذه الاجتماعات وعدم السماح لها أن تسير وفق ما يريدون هم. يحسب قوله.

أما بشأن احتفالات “17 فبراير”، فقد ناشد خلال حديثه رئيس الحكومة والوزراء المختصين والكتائب المختصة بالحراسات، بأن يراعوا حالة البلاد والمواطنين وما هم عليه من الإيمان والدين والإسلام وألا يقدموا على شيء فيه معصية ومخالفة للدين.

وفيما يلي النص الكامل:

الدعوة التي تووجهها منظمة الحوار الإنساني وشبهها من المنظمات التابعة للمجتمع الدولي هذه الأيام للمشاركة في الحوار السياسي، هذا موضوع قديم جديد، ومنظمة الحوار الإنساني ومركز الحوار الإنساني وغيره الآن من منظممات تابعة للأمم المتحدة يستقطبون الليبيين، واستقطابهم لمن يستقطبونه ليس مبنيًا على قاعدة وعلى أي أساس، هم يأخذون المشاركين معهم بل ينتقوهم بطريقة لا تجد لها تفسيرًا ولا يمكن لمن ينتقونهم ويكونون معهم في اجتماعاتهم وحوارهم أن يكونوا ممثلين للشعب الليبي، والشعب لا يمثله إلا المنتخبون في انتخابات حقيقية نزيهة إن أرادوا أن ينتقوهم على هذا الأساس، من أراد أن يتحاور مع من انتخبوا من قبل الشعب الليبي هذا أمر قانوني ومشروع ودستوري ولا أحد يستطيع أن يعترض.

هؤلاء وجدوا البلاد فوضى وعززوا فيها الفوضى وكل يوم تتعزز وتتمكن وتتعمق ويزيدون الأمر سوءًا بهذه الاختيارات وعلى مقاسهم، الصخيرات قامت به الأمم المتحدة وقبله فيها إرهاصات ومركز الحوار الإنساني كان يقوم باستدعاء أهل فبراير وغيرهم ويضيّفهم في الفنادق أحيانًا في تركيا وجنيف وكل من يدعونهم يسرعون إليهم، يستغفلونهم ويتظاهرون أنهم يريدون إنقاذ البلد وأنهم يريدون أن يسمعوا صوت أهل فبراير، ولكن في الحقيقة يريدون أن يسمعوا منهم من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية لأن هذه المنظمات لا تخرج عن عمل الاستخبارات، وهي أجهزة ولجان ومراكز متخصصة لجمع المعلومات وتبادلها مع من يعينهم الأمر، ويتخذون القرار من الدول الكبرى، ويصنفون الناس من هم ينفع معه المال ومن ينفع معه المنصب ومن هو مهتز في رأيه ومن هو جامد ولا أمل أن تتعامل معه ومن لا فائدة فيه عندهم بمقياس يتركونه ولا يلتفتون له ولا يحسبونه في أي مشروع.

إذا استعرضنا الأمر من بدايته نأتي للصخيرات نرى الأسلوب هو نفس الأسلوب، فصول هزلية متماثلة وهذا أمر مؤسف، والعاقل إن خدع مرة يستبعد أن يخدع مرة أخرى.

الأمم المتحدة قامت بنفس الخطة وانتقت أناسًا بنفس طريقة الصخيرات وهو ملتقى 75 ولم تغير وتحترم عقولنا. قالوا هؤلاء سذج ومخدوعون وبسطاء وغفلة وما نفعله سيمشي عليهم ولم يكلفوا ويغيروا شيئًا حتى يظن الناس أنه شيء جديد، هل أجروا انتخابات؟ لو أرادوا لكانت الحكومة غصبًا عنهم، ولكن هم يطلقون العنان للناس الذين لا يريدون انتخابات، حفتر يفعل ما يريد ولا يريدون أن ينغصوا عليه ويمدون له في الظلم وبشن الحروب ويقولون إنه لا يوجد انتخابات لأن حفتر أمر واقع وليبيا ليست تحت السيطرة.

الآن عندما يدعوننا ويقولون الحوار الإنساني ومنظمة تدعو أهل فبراير والحكماء للتشاور ونريد فصل جديد وحكومة مدتها عامان فقط وتجرى الانتخابات، هل هناك عاقل يصدق هذا الكلام ويثق بهم ويستسلم لهذه المهازل؟ المشكلة أنه استخفاف ويشعروننا أننا لا قيمة لنا لذلك لا يحسبون لنا حسابًا كل مرة نفس المهزلة ولا يغيرون الأساليب.

ينبغي لمن يسمعني ويتسائل عن المشاركة في الحوارات من حيث المبدأ لا قيمة لها وهي فاشلة وخداع من نفس الخداع السابق، ولو افترضنا أن أحدًا منهم سيمشي ويبرر لنفسه بدل أن يشكلوا حكومة وأكون غائبًا عنها نذهب لأشكل معهم. إن ذهبت احذر ومن ثم احذر أن تناقش معهم مرحلة انتقالية أخرى؛ لأننا سئمنا منها والمراحل الإنتقاليه معناها تمديد لحكم الأمم المتحدة وأخذ أموالنا والميزانيات والتحكم بقراراتنا ومصيرنا ويستهزؤون بنا من خلال الحكومات الانتقالية. لماذا تطلبون حكومة أخرى؟ وما يمنعكم أن تجروا الانتخابات؟ نحذركم أن يضحكوا عليكم ويدخلوكم بحكومة انتقالية ويأتوا لنا بأسوأ مما هو موجود، هم غير صادقين ويريدون تمديد الأزمات في ليبيا.

إن لم تستجب لكم هذه المراكز لما طلبتوه من إجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة وأصروا على مناقشة حكومة جديدة عليكم أن تفشلوا هذا الاجتماع؛ لأنكم لو سمحتم به كأنكم تضحكون على أنفسكم وتمكنون عدوكم منكم مرة أخرى، هم يستطيعون أن يفرضوا إنتخابات في ظل هذه الحكومة الموجودة، وعليكم يا من تشاركون وتخافون الله أن تفشلوا هذه الاجتماعات ولا تسمحوا لها أن تسير وفق ما يريدون هم.

نصيحة لمن يشرف على احتفالات 17 من فبراير، أناشد رئيس الحكومة والوزراء المختصين والكتائب التي عندها الحراسات عليهم أن يراعوا حالة البلد والمواطنين وما هم عليه من الإيمان والدين والإسلام وألا يقدموا على شيء فيه معصية ومخالفة للدين؛ لأن ما عندنا من مصائب يكفينا، هل نزيد نحن تستجلب غضب الله وما ينزل علينا من سخط ونقد ونستجلبه بزيادة المعاصي الموجودة الآن؟ نحن من أسبوع عقدنا ورشة بينت المآسي الموجودة في انتشار الانحراف والدعارة والشذوذ الجنسي والمخدرات والخمر على نطاق واسع منتشر، وكل الحدود مفتوحة دون رقابة ولا حرس حدود وكل العالم تبعث علينا قاذوراتها. إذًا، يا حكومة ووزراء ومسؤولين نستجلب المزيد من غضب الله علينا ونأتي بالمزيد من الفنانيين والفنانات ويبقى الرقص والغناء ودفع الأموال الطائلة مئات الآلاف التي تدفع للمغنيات، أجرة الغناء حرام.

نحن هذه الأموال في أمس الحاجة لها المريض الذي يعاني من فشل الكلى والقلب ويريد عملية ولا حول له، وحتى السيولة لا يستطيع الناس الوصول لها وندفع مائة ألف لمغنية، هل يليق هذا مروءة وديانة؟ وهل يقبل هذا أحد؟ المسؤولين عليهم أن يسمحوا هذا العام بهذه المآسي التي فعلوها في السابق وليتركوا الاحتفال عفويًا وشعبيًا ويخرج الناس بطبيعتهم ويهتفون بالأناشيد والمسابقات، فيكون احتفالًا شرعيًا ليس فيه معاصي وضرر على أحد ويوفرون الأموال.

أما بشأن ما ينشر عن بعض المغرضين من دعم الكانيات، حذرنا من هذا وبقينا شهور مع وزارة الشؤون المرأة وتقابلنا معها وحذرناها ووصلنا أن ألغت اتفاقيتها مع الأمم المتحدة بما فيها سيداو، ونحذر النساء من أن يشاركن في هذه المشروعات التي وراءها الأمم المتحدة، كلها مشروعات من الكبائر وموبقة وتدعوا للتحلي بالفساد الأخلاقي والحرية المنطلقة التي هي حتى في بلادهم مرفوضة. أناشد النساء أن يخافن الله ولا يشاركن في مشروعات الأمم المتحدة لأنهم يدسون السم بالعسل.

المخرج من هذا الانسداد السياسي الرجوع لله واتباع حكم الله والتصرفات والسياسات التي رأيناها من 2011 سبب المصائب التي أتت على رؤسنا كلها مخالفات شرعية، ولو التزمنا بأمر الله ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب ووضعنا خطة وراقبناه، ولو اتبعنا تعاليم الإسلام لما كان هذا وضعنا.

على الناس أن يراعوا من أمنه الله على أمانة وضعه فيها، لا بد أن يكون عنده خبرة ومعرفة وخطة وليس عشوائيًا.

Shares

The post الغرياني عن حفل “17 فبراير”: أجرة الغناء حرام.. وعلى الحكومة عدم الاقدام على شيء فيه معصية ومخالفة للدين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية