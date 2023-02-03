وزارة الصحة بحكومة دبيبة تعلن موعد انطلاق منظومة مرضى الأورام

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، سمير كوكو، اجتماعا مع مديري إدارات الصيدلة بالمراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، وممثلين عن جهاز الإمداد الطبي، المراحل النهائية لإطلاق منظومة مرضى الأورام، قبل عشرة أيام من انطلاقها بشكل رسمي.

وخلال الاجتماع، اطلع وكيل وزارة الصحة على ما تم إنجازه من برامج تدريبية للعناصر الطبية بمراكز ووحدات علاج الأورام التي ستتعامل مع المنظومة، بهدف إدارة الخدمات العلاجية والدوائية لمرضى الأورام، وفق نظام إلكتروني متكامل، مرتبط بقاعدة البيانات الوطنية ومنظومتي الإمداد الطبي والعلاج بالخارج.

وأعرب الوكيل عن حرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى جودة الأداء وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الأورام، لتتلاءم وتطلعات المرضى واحتياجاتهم، مؤكدا تسخير الإمكانات كافة لضمان سهولة وسرعة الحصول على الخدمات العلاجية إلكترونيا للمرضى من مختلف الفئات.

وتختص المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتلبية كل ما يتعلق بإدارة الملف الطبي للمريض، من خلال عدة عمليات بدءا من عملية التسجيل وتوثيق البيانات الأساسية، مرورا بالاحتياجات الدوائية الخاصة بالأدوية.

وتسمح المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتحديد احتياجات المريض من الأدوية، وتوزيعها بين المراكز ووحدات علاج الأورام، وفق الحصة العلاجية المحددة للمريض، وأيضا إعادة تدوير المخزون بين المراكز والوحدات.