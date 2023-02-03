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تقلبات جوية منتظرة على شرق ليبيا الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.

وقال، اليوم الجمعة، إن الأجواء لازالت مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق شمال ليبيا.

وتوقع المركز، أن تكون الأمطار خفيفة خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي حتى درنة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض.

وذكر، أن الرياح الجنوبية الشرقية تنشط هذا اليوم على مناطق الجنوب الغربي. وذلك قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق. وأشار إلى أن تأثير نشاط الرياح يصل مساء اليوم إلى مناطق الشمال الغربي.

وأشار إلى بقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيًا على أغلب المناطق، حيت تتراوح ما بين 12 و19 مئوية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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