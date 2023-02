ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب وجود تواصل بين النواب والدولة.

معزب قال في تصربح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن تراجع عقيلة صالح عن تفاهماته مع خالد المشري خلق حالة من الإحباط تجعل من الصّعب عودة المياه إلى مجاريها، إلا في حالة ممارسة مصر ضغوطات على عقيلة بالاستمرار في طريق التعاطي مع مجلس الدولة.

