الطقس في ليبيا.. احتمالات سقوط أمطار على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا مع فرصة سقوط أمطار، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الشرقى، ونشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للاثربة على مناطق جنوب غرب ليبيا.

ففي رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الأحد.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة.

وأخيرا في السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحبالرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة.