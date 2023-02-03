المهداوي: حكومة الدبيبة فاقدة للصلاحية .. وميلوني تسعى لنهب مقدرات الشعب الليبي

الوطن| رصد

أكد الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهداوي، عدم أحقية الحكومة المنتهية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في توقيع أي اتفاقية، نظرا لأنها حكومة غير شرعية وفاقدة للصلاحية، طبقا للاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية، مشيرا الى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لديها ميول استعمارية، وتعتبر أن لروما الحق في حقول ليبيا من الغاز والطاقة، وتستغل حالة الصراع السياسي في ليبيا لنهب ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المهداوي إن “استحواذ افريقيا الوسطى على الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لايكو، بمزاد علني يرجع إلى ضعف الدولة الليبية وحالة التشرذم التى تعاني منها ليبيا، مضيفاً أن ذلك لم يكن المرة الأولى بل تم الاستحواذ على مقدرات تلك الشركة من قبل موزمبيق وقبلها تم الاستحواذ على القمر الصناعي الليبي في إفريقيا .