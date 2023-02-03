ضبط أكثر من 105 سيارات في طرابلس بدون إجراءات قانونية

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أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة ضبط أكثر من 105 سيارات بدون إجراءات قانونية.

وذكرت المديرية، في تصريح، أن قسم شرطة النجدة يواصل حملته الأمنية على المخالفين داخل العاصمة طرابلس.

وأضافت، أن القسم ضبط أكثر من 105 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

وأكدت المديرية، أن الحملة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المعتم، لازالت مستمرة من قبل دوريات مديرية أمن طرابلس رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى.