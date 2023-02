ليبيا – استبعدت عضو مجلس النواب سارة السويّح احتمالية أيّ إنجاز بملف المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة على المدى القريب.

السويح أوضحت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن نشر مجلس الدولة لقوائم المترشّحين لا يعني شيئًا.

وأشارت إلى أن مجلس النواب لم يعلن عن عقد جلسة قريبة بشأن ملفّ المناصب السيادية.

