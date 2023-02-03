ليبيا.. شركة مليتة تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل الفيل بإنتاجية وصلت لـ 7 آلاف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن أن شركة “مليتة” للنفط والغاز انتهت بنجاح، من عمليات حفر وتطوير البئر “FC-24″بحقل الفيل النفطي.

وقالت مؤسسة النفط في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن العمليات بدأت في 24 نوفمبر الماضي، موضحة أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت نتائج إنتاجية تتراوح بين 7100 و6500 برميل في اليوم.

ومطلع يناير الماضي، قالت شركة مليتة للنفط والغاز إنها نجحت في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج، كما تمكنت من صيانة 29 بئرا نفطية وغازية.