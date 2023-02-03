الغرياني: أي حوار يدعو لحكومة جديدة لا قيمة له وفاشل ومجرد خداع

أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن تمسكه بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية.

وقال الغرياني في برنامجه الأسبوعي “الإنسان والحياة” على قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا: “على كل من يُدعى لأي حوارات أن يرفض أي حكومة انتقالية جديدة”.

وأضاف أن “هذه الحوارات لا قيمة لها وفاشلة وهي خداع من نفس الخداع السابق، وهناك من يبرر لنفسه بأن يشارك معهم بدلاً من أن يقوموا بتشكيل حكومة وحدهم”.

وتابع الغرياني: “احذر أن تذهب وتناقش معهم مرحلة انتقالية أخرى بتشكيل حكومة، المراحل الانتقالية تعني تمديدا لحكم الأمم المتحدة ليتحكمون في مصيرنا عبر الحكومات الانتقالية، هؤلاء سيضحكون عليكم بدعوى أن هذه الحكومة بها فساد ليُشكلوا حكومة جديدة، وإذا لم تستجب لكم مراكز الحوار الإنساني فعليكم أن تُفشلوا اجتماعاتهم”.