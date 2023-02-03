العكروت: 20 % من الذهب والعملات الصعبة تدخل خزائن تركيا وتونس بعد تهريبها من ليبيا

أكد محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، أن عمليات تهريب الذهب والعملة من ليبيا أنعش خزائن تركيا وتونس.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا متاكد أن على الأقل 20% من الذهب والعملات الصعبة التي تدخل خزائن تركيا وتونس، هي نتيجة مصادرة العملة والذهب التي يتم تهريبها من ليبيا وتصادرها سلطات البلدين.

وكان جهاز الأمن الداخلي، صادر في وقت سابق، مبلغا ماليا يقدر بأكثر من 3 ملايين يورو أثناء محاولة تهريبها عبر رحلة بحرية لسفينة تركية من مصراتة إلى تركيا.