باتيلي: ناقشت مع سفراء السودان والنيحر وتشاد انسحاب المرتزقة والمقاتلين من ليبيا

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، سفيرَ السودان إبراهيم محمد أحمد، وسفير النيجر إسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود

وقال باتيلي على حسابه على “تويتر”: ”استقبلتُ أمس، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سفيرَ السودان، وسفير النيجر، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد”.

وأضاف: ”تبادلنا الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار” .

وتابع: ”عبرتُ بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.

واختتم باتيلي، قائلاً: ”وأكد السفراء دعمهم لليبيا في هذا الصدد، كما شددتُ على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي”.