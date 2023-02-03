باثيلي يشدد على ضرورة تعاون دول الجوار فيما يتعلق بتنفيذ خطة انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

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شدد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وقال باثيلي، في سياق لقائه مع سفراء السودان والنيجر وتشاد لدى ليبيا، إنه عبّر بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف، أن السفراء أكدوا دعمهم لليبيا في هذا الصدد.

كما شددتُ على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 3, 2023

وذكر باثيلي، أنه تبادل مع السفراء الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار.

وقال، “شددتُ على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي”.