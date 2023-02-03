ليبيا الان

باثيلي يشدد على ضرورة تعاون دول الجوار فيما يتعلق بتنفيذ خطة انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

شدد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وقال باثيلي، في سياق لقائه مع سفراء السودان والنيجر وتشاد لدى ليبيا،  إنه عبّر بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف، أن السفراء أكدوا دعمهم لليبيا في هذا الصدد.

وذكر باثيلي، أنه تبادل مع السفراء الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار.

وقال، “شددتُ على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي”.

عدد المشاهدات: 7

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك