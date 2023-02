مجلس أوروبا يطالب إيطاليا بتعليق التعاون مع ليبيا بشأن عمليات اعتراض قوارب الهجرة في عرض البحر

ليبيا – جددت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش دعوتها للسلطات الإيطالية لتعليق التعاون مع الحكومة الليبية بشأن عمليات اعتراض قوارب الهجرة في عرض البحر.

وفي رسالة إلى وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، دعت مياتوفيتش، الحكومة الإيطالية إلى النظر في سحب أو مراجعة مرسوم القانون 1/2023.

وجاء الإعلان عن هذا الخبر من قبل مجلس أوروبا، وهو منظمة داخلية أوروبية تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها وتضم 46 دولة.

وبحسب مياتوفيتش، فإن أحكام المرسوم يمكن أن تعرقل عمليات البحث والإنقاذ للمنظمات غير الحكومية، وبالتالي تتعارض مع التزامات إيطاليا بما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أشارت المفوضة إلى أنه من الناحية العملية أيضًا، تم تخصيص موانئ آمنة بعيدة لسفن المنظمات غير الحكومية، لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، مثل موانئ وسط وشمال إيطاليا، مما يهدد بحرمان الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة تنقذ حياتهم من قبل المنظمات غير الحكومية على طريق الهجرة الأكثر فتكًا في البحر المتوسط.

