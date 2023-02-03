المبعوث الأممي يبحث مع سفراء السودان والنيجر وتشاد إخراج المرتزقة من ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، سفير السودان، إبراهيم محمد أحمد، وسفير النيجر، إسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال لدولة تشاد، بشير تريبو عبود، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي إنه تبادل خلال اللقاء مع السفراء الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار.

وأضاف باتيلي، أنه عبر بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مشيراً إلى أن السفراء أكدوا دعمهم لليبيا في هذا الصدد.

كما شدد المبعوث الأممي على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي.

وخلال الأسبوع الماضي أجرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، زيارات إلى دول جوار ليبيا شملت الجزائر والمغرب والكونغو، وعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، بهدف طلب مساعدتهم في حل الأزمة الليبية.

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