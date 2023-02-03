غوقة: تصريحات باتيلي حول طرحه خارطة طريق للبلاد “محيرة”

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة، أن تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي محيرة.

وقال إنه تم تداول أخبار منذ قرابة الشهر بأن باتيلي سيطرح خارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات خرج بيان من باتيلي يقول إن هذه أخبار زائفة والهدف منها إرباك العملية السياسية، لافتا إلى أن العملية السياسة في ذاك الوقت كانت متوقفة تماما.

وقال إن باتيلي خرج سابقاً ونفى الأخبار التي ترددت عن طرحه خارطة طريق للبلاد والآن يعود ليؤكدها.

وتناقلت وكالة إخبارية عن باتيلي أنه سيلتقي ممثلي دول الكبرى في واشنطن منذ شهر وتأجل اللقاء إلى اليوم.