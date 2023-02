ليبيا – استقبل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بدار الإفتاء نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لدار الإفتاء بطرابلس معاناة المواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية، من خلال شكاوى المواطنين التي ترد لدار الإفتاء.

بدوره، حث الغرياني أبو جناح على ضرورة العمل على تحسين الخدمات الصحية، ومحاولة توطين العلاج بالداخل، وكذلك الإسراع في تنفيذ العطاء العام للأدوية؛ لتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين.

Shares

The post الغرياني يطالب أبو جناح بتوطين العلاج بالداخل والإسراع في تنفيذ العطاء العام للأدوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية