مسؤول إيطالي يؤكد رفضه أن تكون بلاده محطة للمهاجرين القادمين من ليبيا

أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني، رفضه أن تكون بلاده محطة وصول للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.

وقال الوزير الإيطالي في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية: “لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال إفريقيا، على غرار ما كررنا قوله مراراً لشركائنا الأوروبيين، وهي قضية يجب أن تشمل أوروبا بأسرها”.

وأضاف الوزير: “لا يجب استغلال إفريقيا، بل أنها على العكس من ذلك، تحتاج للمساعدة، تأتي خطة ماتّي التي تحدثت عنها رئيسة الوزراء، لأجلها مع الجزائر وليبيا”.

وأشار الوزير تشيرياني، إلى إن الدراما الحقيقية تتمثل بانطلاق الأشخاص الذين يغادرون من على سواحل أفريقيا ثم يموتون في عرض البحر.