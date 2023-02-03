الحكومة الليبية تضع اللمسات الأخيرة لصيانة مدرسة حي النخيل في تاورغاء

الوطن| رصد

تضع الحكومة الليبية اللمسات الأخيرة لأعمال الصيانة بمدرسة حي النخيل للتعليم الأساسي بمدينة تاورغاء، التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية.

جاء ذلك في إطار الأعمال المكلفة بها لجنة الأزمة بالحكومة الليبية للمنطقة الغربية المشكلة بقرار رئيس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، ومن ضمن توصيات رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات لكافة الليبيين بعيدا عن النزاعات السياسية، وإيلاء الاهتمام بالمناطق المتضررة من الحروب.

لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة الليبية تضع اللمسات الأخيرة لأعمال الصيانة لمدرسة حي النخيل للتعليم الأساسي بمدينة تاورغاء، والتي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية و كذلك عدم الاهتمام بها من قبل الحكومات المتوالية.

بقرب إنتهاء أعمال الصيانة ستكون المدرسة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين في المدينة لاستكمال العام الدراسي.