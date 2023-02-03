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باتيلي يبحث مع سفراء السودان والنيجر وتشاد دعم إخراج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، دول جوار ليبيا إلى زيادة دعمها للبعثة الأممية، واللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بمقر البعثة الأممية في ليبيا مع سفيري السودان إبراهيم محمد أحمد، والنيجر إسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال التشادي بشير تريبو عبود، الذين أكدوا بدورهم دعم ليبيا في هذا الصدد.

وفي تغريدة له، قال باتيلي إن اللقاء ناقش “الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار”.

وشدد باتيلي على ضرورة التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي.

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