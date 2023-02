ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي أن إمدادات الوقود تصل بشكل مستمر لمناطق الجنوب عبر مستودع مصراتة النفطي.

المسلاتي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن الكميات المخصصة للمنطقة الجنوبية تتراوح بين مليون و200 ألف لتر يوميًا.

وأشار إلى أن كميات طلبيات شركات التوزيع لصالح المحطات بالمنطقة الجنوبية تنشر بشكل يومي على الصفحة الرسمية للشركة.

Shares

The post شركة البريقة: إمدادات الوقود تصل بشكل مستمر لمناطق الجنوب عبر مستودع مصراتة النفطي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية